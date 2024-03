ANTIRRACISMO

Antirracismo no dia-a-dia: quais atitudes tomar para combater a discriminação racial

Em Pequeno Manual Antirracista, a filósofa Djamila Ribeiro traz dez estratégias práticas para combater o racismo estrutural. A autora parte da ideia de que todos somos racistas, a diferença é como cada um reconhece e lida – ou não – com esses preconceitos. A obra é inspirada no livro How To Be An Antiracist, do historiador norte-americano Ibram X Kendi.