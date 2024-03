PALESTRA

Uma aula de antirracismo: auditório lotado recebe Djamila Ribeiro na Uneb

Escritora apresentou aula magna sobre direitos humanos na noite desta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de março de 2024 às 22:59

Djamila Ribeiro apresentou palestra na Uneb Crédito: Danilo Oliveira/Ascom UNEB

Era difícil achar o fim da fila formada em frente ao teatro da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), na noite desta quinta-feira (14). A movimentação foi para assistir a palestra da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que apresentou uma aula magna sobre direitos humanos para marcar o início do semestre letivo. A iniciativa foi realizada por meio do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Sociais (PPDHS).

A mesa de apresentação foi composta pelo coordenador do PPDHS, José Araújo Alvelino; pela docente Dayse Lago de Miranda, representando a reitora Adriana Marmori; além do professor titular do Campus da Uneb, em Camaçari, Sérgio Henrique da Conceição; e do professor Natanael Reis Bomfim, representando a pró-reitora da universidade, Tânia Hetkowski.

Entre os estudantes da instituição e admiradores externos que esperavam para entrar no teatro, estava Pedro Antunes, de 21 anos. Estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele aproveitou a oportunidade para acompanhar a namorada Vitória, que cursa Ciências Sociais na Uneb.

“Como referência em inclusão e diversidade, a Uneb está mais uma vez afirmando seu papel social, trazendo uma das maiores pensadoras do Brasil e do mundo de maneira gratuita. Muito se fala sobre ações e políticas que permitem resoluções ao problema racial e às tensões de gênero e se questiona acerca das devolutivas imediatas que as ciências humanas trazem à sociedade. Bom, as respostas estão na universidade, e em atividades como essa”, defendeu Pedro.

Apresentando o direitos humanos sob o viés do pensamento negro, Djamila Ribeiro iniciou sua fala lembrando três importantes personalidades: Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento e Marielle Franco. Isso porque o dia 14 de março representa o dia em que os dois primeiros fariam aniversário – 100 e 110 anos, respectivamente – e também a data na qual Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados, há seis anos no Rio.

“O ensino tem que ser democratizado, e é por isso que eu vou apresentar [a aula magna] no dia de hoje, que marca o aniversário de duas grandes figuras importantes para o nosso país. É por isso que é tão importante que essa inauguração seja hoje. Infelizmente, marca também o assassinato de Marielle Franco, que foi essa lutadora, que defendia os direitos humanos”, disse Djamila.

A pensadora levou para o público conceitos como Interseccionalidade e Amefricanidade, com base nas ideias de autores negros, como a baiana Carla Akotirene, que estava na plateia, além de nomes como Lélia Gonzalez, Frantz Fanon e Juliana Borges. Na plateia, estava também a secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Angela Guimarães.

Elane Mendes, de 40 anos, estudante do curso de Pedagogia, celebrou a visita de Djamila à universidade. Ela e as colegas chegaram cedo para garantir seus lugares no auditório. “É de uma importância singular recebê-la aqui em Salvador em pleno mês de luta das mulheres. E para mim, o que mais chama atenção é a Uneb nos presentear com a visita de uma intelectual preta em uma aula inaugural de pós-graduação de um curso de Direito, lugar elitista onde predominam homens e mulheres brancas”, ponderou.

Foi um momento de aprendizado para todas as idades. Com um quadro feito à mão do rosto de Djamila em seu colo, a estudante Esther da Silva, de 15 anos, se destacava na plateia. Fã da escritora, a adolescente foi com a mãe, que cursa Direito na Uneb, e estava determinada a entregar a homenagem à palestrante.

“Eu estou no primeiro ano do ensino médio agora, mas gosto dela há muito tempo. Leio os livros. Tenho o Pequeno Manual Antirracista e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que li quando tinha uns 11 ou 12 anos”, afirmou Esther.

Esther lê Djamila desde os 11 anos Crédito: Raquel Brito

Autora de três livros, Djamila Ribeiro permanece em Salvador para a estreia da peça Pequeno Manual Antirracista, baseada no seu livro de mesmo nome, lançado em 2019. Protagonizado pela atriz Luana Xavier, o espetáculo tem início nesta sexta-feira (15), no Goethe-Institut, no Corredor da Vitória, e será apresentado às sextas, sábados e domingos até o dia 31 deste mês.