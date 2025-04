PRECAUÇÃO

Larissa Manoela passa por susto com pet e alerta tutores: 'Foi necessário fazer endoscopia'

Atriz contou que a cachorrinha engasgou com petisco e precisou de procedimento delicado para remoção

Neste domingo (13), Larissa Manoela usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um episódio difícil vivido com uma de suas cachorrinhas. A atriz revelou que a pet passou por complicações após engasgar com um petisco, o que exigiu uma endoscopia de emergência. O relato, além de explicar seu recente sumiço da internet, serviu como um importante alerta a outros tutores de pets.>

“Essa semana foi completamente atípica por aqui. Essa pequenininha deu um grande susto na gente”, escreveu Larissa. Ela explicou que, inicialmente, imaginou que o petisco ingerido se dissolveria naturalmente no organismo da cadelinha, mas o alimento acabou ficando preso no esôfago, exigindo uma intervenção médica.>

Apesar do susto, Larissa tranquilizou seus seguidores ao afirmar que a cachorrinha está reagindo bem à recuperação. Ao final do desabafo, ela deixou um recado emocionado para outros tutores: “Pai de pet também é pai. A gente ficou muito sensibilizado com tudo isso, e quero usar meu espaço para alertar: prestem atenção no que oferecem aos seus animais. Mesmo produtos próprios podem causar problemas. Esses pequenos sempre nos surpreendem.”>