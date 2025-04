VEJA O VÍDEO

Esposa de Cristiano Ronaldo impressiona ao mostrar talento escondido

Influenciadora chamou a atenção nos registros nas redes sociais

Georgina Rodríguez tem impressionado os seguidores ao compartilhar vídeos de suas aulas de salsa. A influenciadora mostrou que tem talento para a dança, conseguindo acompanhar o ritmo do professor, Sergio Sampaoli. Os registros, postados nos Stories do Instagram, mostram a modelo com roupas confortáveis de treino e um salto alto.>