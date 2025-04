NOVOS CAMINHOS

Cristiano Ronaldo abre estúdio de cinema e produz trilogia com o diretor de X-Men

O craque português já tem dois filmes produzidos e deve anunciar em breve do que se trata o projeto

A despedida de Cristiano Ronaldo do mundo da bola está cada vez mais próxima, com o craque chegando aos 40 anos. Agora, o mundo inteiro já começa a especular qual será o próximo desafio do português, que sempre gostou de desafiar a própria grandeza. >