LUTO

'Fui com febre aos quatro anos para ver Manga jogar', lembra Rogério Ceni

O técnico do Bahia lamentou a morte do ídolo do Botafogo e Internacional após o confronto contra o Nacional-URU

Marina Branco

Publicado em 9 de abril de 2025 às 22:47

Manga, ídolo do Botafogo Crédito: Vítor Silva/BFR

Mesmo em meio à festa de comemoração do primeiro triunfo na Libertadores em 35 anos, Rogério Ceni usou a coletiva de imprensa para comentar e relembrar histórias vividas com o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, que faleceu na manhã da última terça-feira (8) em decorrência de um câncer de próstata.>

Aos 87 anos, o ídolo do Botafogo e Internacional e titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966 estava internado no Rio de Janeiro, e recebia orações de muitos amantes do futebol, inclusive Ceni, que pediu um momento para lembrar a morte do jogador histórico para o Brasil.>

"É um dia triste para todos, e eu acho que para a imprensa aqui do Nacional também, que foi o time onde o Manga jogou. Meu pai tem uma história muito interessante. Meu pai era um fã, era contemporâneo do Manga", contou o técnico do Bahia.>

"Eu tenho certeza que ele está muito triste hoje, porque ele me levou uma vez a assistir, se eu não me engano, um São Paulo e Operário, em 77, uma semifinal de Campeonato Brasileiro, e o Manga era o goleiro do Operário. Eu sei que ele me conta essa história, dentre tantas outras que ele contou. Eu estava com febre, era criança, quatro anos de idade, e ele me levou também, no cobertor. Eu fui com febre, para ele poder assistir o Manga jogar", relembrou.>