MAIS UM TORNEIO

Ceni comenta sorteio do Paysandu como adversário na Copa do Brasil: 'Temos muito Campeonato Brasileiro antes'

O sorteio da terceira fase da competição foi realizado nesta quarta-feira (9), antes do jogo entre Bahia e Nacional-URU pela Libertadores

Em meio ao clima de festa do primeiro triunfo fora de casa na história do Bahia pela Libertadores, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil lembra o tricolor baiano de outro desafio que se aproxima. Realizado nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, o evento definiu o Paysandu como rival do Esquadrão na próxima etapa, com o jogo de ida fora de casa, no Pará, em 30 de abril, e a volta na Fonte Nova em 21 de maio.>