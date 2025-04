TÊNIS

Alcaraz vence de novo e encara francês de 20 anos nas quartas de final de Montecarlo

O espanhol venceu o alemão Daniel Altmaier por 2 sets a 0 e chega às quartas do torneio pela primeira vez



Marina Branco

Estadão

Publicado em 10 de abril de 2025 às 14:24

Carlos Alcaraz Crédito: Corinne Dubreuil//ATP Tour

Mais uma vez, deu Alcaraz no Masters 100 de Montecarlo. Nesta quinta-feira (10), o espanhol venceu sua segunda partida contra o alemão Daniel Altmaier (84º do ranking), desenhando seu caminho até as quartas de final. Vindo de uma estreia complicada e oitavas mais tranquilas, vencendo por 2 sets a 0 e parciais de 6/3 e 6/1 em 1h26min, o próximo passo é encarar o francês Arthur Fils.>

Foi a 14ª vitória do espanhol em 15 jogos que fez no saibro desde que foi campeão de Roland Garros, no ano passado. Alcaraz, que pode subir para o segundo lugar do ranking se for campeão em Mônaco, alcançou as quartas ou fase superior em cinco dos seus torneios que disputou nesta temporada. Em Masters 1000, o tenista de 21 anos avançou esta fase pela 16ª vez.>

"Estou muito feliz por jogar no saibro novamente. Tem sido uma temporada muito boa até agora. Provavelmente tive um pouco de dificuldade na última partida, mas estar no saibro, que é uma superfície que adoro jogar e na qual cresci jogando... é ótimo senti-la novamente. Vou jogar as quartas de final pela primeira vez aqui", comentou o espanhol.>

Seu próximo adversário será o francês Arthur Fils, de 20 anos. Será a primeira vez no circuito que os dois tenistas se enfrentarão. Para avançar, Fils superou o russo Andrey Rublev, 9º do mundo, por 6/2 e 6/3. Fils é o 15º.>