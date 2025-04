REENCONTRO?

Cristiano contra o Real Madrid? Craque estaria interessado em comprar clube espanhol

Cristiano Ronaldo teria interesse em comprar o Valencia, de acordo com o jornal Mundo Deportivo

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 13:00

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

Poucos clubes têm nostalgia de um craque como o Real Madrid tem de Cristiano Ronaldo. Marcado na história do clube merengue, o português pode se tornar um rival do Real na liga espanhola, ainda que indiretamente. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, CR7 poderia se tornar dono de outro clube espanhol. >

Atualmente defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano poderia voltar a encontrar o clube em que jogou por nove anos, entre 2009 e 2018. Pelo Madrid, ele venceu a La Liga duas vezes, a Champions League quatro vezes, e chegou à quinta Bola de Ouro de sua carreira. >

Maior artilheiro da história do Real, Cristiano chegou aos 40 anos e já vem pensando no que fazer quando se aposentar. Junto à possibilidade de se tornar técnico de futebol, o jogador pensaria em investir em um clube, com atenção especial a um da La Liga.>

O interesse de Cristiano estaria no Valencia, que disputa La Liga, Copa do Rei e outros campeonatos com o Real Madrid. No entanto, o dono Peter Lim afirmou que o Valencia não está à venda.>