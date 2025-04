CONTRATAÇÃO?

Campeão da Copa do Mundo é oferecido à Seleção Brasileira

Didier Deschamps estaria disposto a deixar o controle da seleção francesa antes mesmo da Copa do Mundo de 2026

Em meio às diversas especulações sobre quem seria o novo técnico da Seleção Brasileira, um nome que não chegou a ser comentado se apresentou como uma possibilidade fortíssima: o campeão mundial Didier Deschamps. Após vencer a Copa do Mundo com a França, o treinador de 56 anos foi oferecido à Seleção Brasileira e sugerido à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.>

Desde 2012 no comando da França, ele está disposto a deixar a seleção francesa, com quem tem contrato válido até julho de 2026, pelo Brasil. O contato teria sido feito por um empresário estrangeiro, que conversou com Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF, para sugerir Deschamps.>

Até então, não há uma reposta de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e responsável pela escolha. O principal empecilho poderia ser o prazo do contrato de Didier com a França, válido até 31 de julho de 2026, após a Copa do Mundo. No entanto, ele estaria disposto a trocar de time antes do final do contrato.>