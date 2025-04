SUSTO GRANDE

Hotel de Cristiano Ronaldo é atingido por incêndio; veja vídeo

Fogo foi controlado sem precisar de evacuação e não há registro de feridos

O Hotel Pestana CR7 em Marrakesh, no Marrocos, foi atingido por um incêndio no último sábado (5). Apesar do susto, não foi necessária a evacuação do espaço e não há registo de ferido. De acordo com o grupo hoteleiro, foram acionadas as medidas necessárias para garantir a segurança de clientes e staff.>