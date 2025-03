EITA!

Larissa Manoela publica foto do marido em treino com tarja para cobrir volume no short

Os dois se casaram em dezembro de 2023

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2025 às 13:35

Larissa Manoela e marido Crédito: Reprodução

Larissa Manoela, 24 anos, publicou uma foto do marido André Luiz Frambach, 28, durante um treino. O que chamou atenção foi uma tarja que ela colocou para esconder o "volume" na bermuda do rapaz.>

"E toma treinão de segunda! Tem coisas que eu não compartilho não viu gente? André, o ângulo pediu [risos]", se explicou.>