Internautas debocham de Carla Diaz após revelação sobre virgindade: 'Imagina se não tivesse esperado'

Fernanda Paes Leme também tirou onda com a atriz

Uma declaração da atriz Carla Diaz sobre a perda da sua virgindade repercutiu nas redes sociais. Em entrevista ao "Quem Não Pode Se Sacode", no GNT, ela contou que preferiu esperar e teve sua primeira relação sexual quase na maioridade. >

"Uma decisão que tomei na minha adolescência foi não ter ido com o bonde sabe? Sabe aquela época de perder a virgindade? Eu escolhi esperar", disse Carla. Em tom de ironia, Fernanda Paes Leme, que comanda o programa ao lado de Giovanna Ewbank, disse: "Ah, você decidiu esperar? Você e Sandy decidiram esperar...", disparou. Carla, então, prosseguiu. "Eu esperei meu tempo e perdi com 17 anos", explicou. Surpresa, Fernanda questionou: "Ah, eu também! Isso é esperar? [risos]. Brincadeira, amiga".">

O relato de Carla aconteceu em maio do ano passado, mas viralizou essa semana nas redes sociais.>

"Ué? Ela acha que esperou um bom tempo? Com 17 eu dei meu primeiro beijo", disse uma. "Acabei de descobrir que eu escolhi 'esperar' kkkk", brincou outra. "Imagina se não tivesse esperado", divertiu-se uma terceira. "O esperar dela foi com 17 ué... deu para entender de boa", defendeu uma. "É uma coisa extremamente individual não deveria ser motivo de risadinha", acrescentou um. "Cada um no seu tempo", pontuou outra.>