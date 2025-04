NOVOS HÁBITOS

Humorista da Globo revela diagnóstico de doença silenciosa e detalha cirurgia no coração

Welder Rodrigues fala sobre mudanças radicais após descobrir diabetes e obstruções no coração: “Parei radicalmente com doce”

O ator e humorista Welder Rodrigues, conhecido por seu trabalho em produções de humor da Globo, revelou em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, que precisou passar por uma cirurgia cardíaca após ser diagnosticado com diabetes e apresentar graves obstruções nas artérias do coração. >

Durante a entrevista, Welder relembrou o momento em que a gravidade foi descoberta: “Em 2023, fui ao médico com uma dor muscular. Fiz vários exames, não deu nada. Em 2024, a dor voltou. Aí veio a tomografia: ‘Welder, seu coração está entupido’.”>

Mudança de vida

Após o susto, Welder precisou realizar uma cirurgia para desobstruir as artérias e passou a encarar a saúde com seriedade. “Agora eu parei radicalmente com doce, não como mais açúcar nenhum”, garantiu o humorista. A decisão, segundo ele, foi fundamental para evitar complicações futuras e retomar o equilíbrio da saúde.>