POLÊMICA

‘O negócio dele era homem’, afirma Rafael Ilha ao falar sobre sexualidade de Gugu

Em entrevista, ex-Polegar fez revelações sobre o apresentador e diz saber quem foi o grande amor da vida dele

Durante uma entrevista polêmica no videocast Podcastro, no YouTube, o cantor Rafael Ilha reacendeu um dos assuntos mais comentados após a morte de Gugu Liberato: a sexualidade do apresentador. Conhecido por ter sido apadrinhado por Gugu no início da carreira com o grupo Polegar, Rafael fez declarações que rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram a opinião do público. >