Felipe Dylon troca os palcos pela sala de aula e vira professor no Rio

Veja como está a carreira do ex-fenômeno adolescente

Felipe Dylon, 37 anos, decidiu afinar as cordas em outra frequência. Longe dos holofotes que o consagraram como o dono do hit “Musa do Verão”, o cantor agora investe em uma nova carreira: professor de guitarra e violão. O anúncio foi feito nas redes sociais no último sábado (5), com direito a convite animado para quem quiser descobrir o lado pedagógico do surfista pop.>