Aprenda como fazer as unhas durarem mais mesmo lavando louça todo dia

Manicure ensina truques práticos para manter o esmalte intacto por mais tempo e não detonar as unhas mesmo tendo que lavar louças

Quem faz as unhas e precisa lidar com a rotina doméstica, especialmente lavar louça todos os dias, sabe como é frustrante ver o esmalte descascando antes da hora. A boa notícia é que existem formas eficazes de manter as unhas impecáveis por mais tempo, mesmo com a correria do dia a dia.>