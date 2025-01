variedades

7 dicas para deixar as unhas mais fortes no verão

Adotar cuidados básicos com a hidratação e proteção das mãos ajuda a manter um visual saudável por mais tempo

Além da pele e dos cabelos, as unhas também precisam de cuidados específicos durante o verão. Isso porque o contato mais frequente com água, cloro, sal do mar e produtos, como protetores solares, pode deixá-las ressecadas, frágeis e propensas à quebra. Por isso, é essencial adotar uma rotina que garanta unhas saudáveis e bonitas durante toda a temporada.