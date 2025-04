variedades

3 tendências de unhas que brilharam na SPFW 2025

O cintilante e o perolado dominaram os desfiles de moda neste ano

Publicado em 11 de abril de 2025 às 18:09

As unhas ganharam destaque nos desfiles do SPFW Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

As unhas ganharam protagonismo na 59ª edição da São Paulo Fashion Week, que acontece até 12 de abril, provando que beleza também se faz nos detalhes. Entre os acabamentos que conquistaram as passarelas, duas tendências se destacaram: o cintilante e o perolado — ambos com brilho sutil, toque sofisticado e um ar moderno que vai do clássico ao fashionista. >

Nos desfiles de Weider Silvério (9/4) e Walério Araújo (10/4), com beleza assinada por Helder Rodrigues, e no de Dario Mittimann (8/4), com assinatura de William Cruzes, as unhas foram parte fundamental da construção visual. >

Abaixo, confira as tendências de unhas que brilharam na SPFW 2025! >

1. O retorno do perolado

As unhas peroladas funcionam com qualquer look Crédito: Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock

O tom perolado marcou presença nos desfiles. “O perolado está de volta com tudo. Ele tem uma delicadeza que funciona em qualquer look, do romântico ao mais ousado”, comenta Elisabeth Aparecida Guimarães, uma das manicures e instrutoras do Instituto Embelleze envolvidas na produção. “Usamos o esmalte Queridinho Cintilante Colar de Pérola, da Dailus, que tem um brilho discreto e um acabamento uniforme que valoriza todos os tons de pele”, conta. >

2. Cintilante: o brilho da leveza

As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista Crédito: Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock

Para um visual ainda mais suave, com cara de “ clean girl “, o cintilante aparece com leveza. “Ele entrega um visual minimalista, mas com presença, e é perfeito tanto para o dia a dia quanto para um look de passarela”, explica Ionara Nascimento Rodrigues Pereira. >

3. Glazed donut: o efeito queridinho da vez

O efeito glazed donut

O acabamento supercintilante, com efeito glazed donut , também surge como uma forte tendência. “A unha autocolante imPress Vanilla Glazed é a cara dessa tendência — superbrilhante, acetinada e fácil de aplicar, o que é essencial no ritmo acelerado dos desfiles”, comenta a manicure Silvana dos Santos Soares. “Já o tom Chocolate Glazed trouxe um toque quente e sofisticado, com o mesmo efeito cintilante que está bombando”, completa. >

Praticidade para a passarela e para a rotina

Janaína Gleci de Paula, que também integrou o time de profissionais do Instituto Embelleze na produção das unhas, destaca ainda os benefícios para além da passarela. “As unhas autocolantes são uma mão na roda não só nos backstages , mas no dia a dia. A aplicação é rápida, o acabamento é impecável e, mesmo com a correria, elas continuam firmes. É uma solução prática para quem quer unhas lindas sem perder tempo”, conta a profissional. >