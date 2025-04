POLÊMICA

BBB 25: Fãs de Renata se revoltam e pedem revisão da Prova do Líder após 'roubo' de Guilherme

Brother teria se beneficiado cometendo infração

Os fãs de Renata estão revoltados com o resultado da última Prova do Líder do programa, que levou Guilherme a garantir vaga na final. O genro de dona Delma venceu após a cearense não suportar mais o frio e pedir para sair da disputa com 11 horas de prova.>