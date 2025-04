VOTE!

Enquete BBB 25: Vitória Strada, João Pedro ou Renata, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação do último paredão da temporada será neste domingo (20)

O último Paredão do BBB 25 está formado! Guiherme venceu a prova do líder e garantiu vaga na final. Com isso, Renata se junta a Vitória Strada e João Pedro na última berlinda do programa.>