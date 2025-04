TEM BRASILEIRO NA LISTA

Conclave: quem você acha que deve ser eleito o novo Papa? Vote

Cargo mais importante da Igeja Católica está em aberto desde morte do papa Francisco, na segunda (21)

O que acontece durante o conclave, dentro da Capela Sistina, no Vaticano, é segredo e cheio de especulações. Apesar disso, antes do ritual diversos nomes são comentados como os mais cotados para se tornar o novo papa. Dentre as apostas, há cardeais da ala conservadora, liberal e há até mesmo um brasileiro. >