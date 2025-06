DOR EM FAMÍLIA

'Descaso do início ao fim': família de Juliana Marins faz pressão para companhia aérea trazer corpo para o Brasil

Família denuncia que companhia aérea não confirmou até o momento quando trará o corpo para o Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 19:51

Juliana Marins Crédito: Reprodução

Desde que a brasileira Juliana Marins, 26 anos, caiu em uma trilha no vulcão Rinjiani, na Indonésia, a família da jovem não teve mais nenhum momento de paz. Primeiro, a agonia pelo resgate, depois a confirmação de que ela estava morta, seguida das burocracias para liberação do corpo. Agora, eles vivem um novo drama: mesmo a prefeitura de Niterói tendo arcado com o custo de R$ 55 mil pelo traslado do corpo para o Brasil, a companhia aérea está atrasando o processo. >

A família de Juliana usou as redes sociais, neste domingo (29), para pressionar a empresa, já que o voo até o momento não foi confirmado. A mochileira morreu após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, e foi encontrada sem vida na última terça-feira (24). >

Em stories publicados no perfil do Instagram criado para dar notícias a respeito da busca pela jovem, a família narrou mais um obstáculo que está enfrentando: "Estamos tentando confirmar o voo que trará Juliana para o Brasil, para o aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro). Porém, a Emirates de Bali não quer confirmar o voo!". Na postagem, eles lamentam que "é descaso do início ao fim. Precisamos da confirmação do voo da Juliana [de modo] urgente. Precisamos que a Emirates se mexa e traga Juliana para casa!".>

Outra publicação na página informa ainda que já estava tudo certo com o voo. "Já estava confirmado, mas a Emirates em Bali não quer trazer minha irmã pra casa. Do nada o bagageiro do voo ficou 'lotado'. Pedimos que o descaso com Juliana acabe!" Ao jornal GLOBO, a irmã de Juliana diz que está 'muito difícil', e denuncia que corpo não foi embarcado por alegação de 'bagageiro lotado'. >

"O voo que traria Juliana já estava confirmado, estando tudo pago e acertado, sairia de Bali no domingo, às 19h45. Porém, misteriosamente, o bagageiro ficou 'lotado' e a Emirates disse que só traria Juliana em outro voo, se fosse até São Paulo. Que não se responsabilizaria pela chegada dela no Rio", disse Mariana Marins, ao GLOBO.>

A família contou ainda que a Emirates havia garantido o transporte até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas agora só aceita fazer o trajeto até São Paulo. “Tá muito difícil”, desabafou Mariana. "Parece proposital, já que o embalsamamento tem apenas alguns dias de validade. O medo é que, em nova autópsia, descubramos mais coisas?", questiona a irmã.>