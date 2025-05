MERECIDO

Paulo Gustavo será homenageado em musical idealizado pela família: 'Coração pulando pela boca'

Espetáculo estreia em maio de 2026 e celebra 20 anos de "Minha Mãe É Uma Peça"

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2025 às 21:40

Dona Déa e Paulo Gustavo Crédito: Reprdoução

Déa Lúcia, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, anunciou nesta segunda-feira (19) que o filho será homenageado com um espetáculo musical. Intitulado Meu Filho É um Musical, o projeto estreia em 10 de maio de 2026, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro. A data marca o Dia das Mães e também os 20 anos da estreia de Minha Mãe É Uma Peça, monólogo que lançou Paulo Gustavo ao estrelato.>

O musical foi idealizado por Déa em parceria com a filha Juliana Amaral, irmã do humorista. “Meu coração está pulando pela boca! Já posso contar pra vocês que eu e Juju vamos realizar um dos maiores sonhos do meu filho: um espetáculo musical Broadway brasileiro”, escreveu Déa nas redes sociais.>

A narrativa da montagem vai abordar a trajetória de Paulo Gustavo desde a infância até a consagração como um dos principais nomes do humor brasileiro. “Vou poder retribuir tudo que ele me fez contando nossa história juntos, a história dele como artista e como pessoa”, disse Déa.>