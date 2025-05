EM FAMÍLIA

FOTOS: Claudia Raia e Edson Celulari curtem viagem de família juntos nos EUA

Atores foram casados e tiveram filhos juntos

Claudia Raia e Edson Celulari se reuniram neste domingo (18) para comemorar a formatura da filha Sophia Raia, de 22 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A atriz compartilhou registros do jantar em família, que contou com a presença do namorado da jovem, Felipe Lati, além de seu companheiro, Jarbas Homem de Mello, seu ex-marido, Enzo Celulari, Karin Roepke e amigos próximos, como o arquiteto Léo Shehtman.>