HILÁRIO

Menina viraliza após chorar porque o 'picolé estava gelado'

Mãe postou momento cômico nas redes sociais e ganhou o apoio das seguidoras

Quem é pai ou mãe já deve saber: a fase dos 2 e 3 anos é desafiadora. Conhecida como "terrible two" ("terríveis dois anos", em tradução livre), essa época é comum no desenvolvimento infantil, caracterizada por birras, teimosia, e explosões emocionais. Pois uma mãe viralizou nas redes sociais após filmar a filha em um desses momentos complicados.>

No vídeo, Eva Laura, de 3 anos, aparece chorando muito. O motivo? "O picolé está gelado". Na legenda, a mãe da menina, identificada como Mahy, brincou: "Me falaram que a fase difícil era só a de recém-nascido… Mas ninguém me avisou que aos 3 anos o motivo do choro seria porque o picolé está… gelado".>