DIVA POP

VÍDEO: Beyoncé cita a Bahia durante show em Londres

Cantora norte-americana veio à Salvador em 2023 e apareceu enrolada na bandeira do Estado

Elis Freire

Publicado em 5 de junho de 2025 às 21:08

Beyoncé com bandeira da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em tour pela Europa com o álbum “Cowboy Carter”, a Bahia segue no coração de Beyoncé. Durante apresentação em Londres, na noite desta quinta-feira (5), a diva pop surpreendeu o público brasileiro ao citar o Estado da Bahia com emoção.>

Ela sobrevoava o estádio Tottenham Hotspur em uma ferradura iluminada, parte glamurosa do show de sua nova turnê, quando avistou uma bandeira do estado na plateia e comemorou: "Bahia in The House". Em português a frase mencionava pela cantora é traduzida por "A Bahia está na casa”.>

Em 2023, Beyoncé veio a Salvador, de surpresa, para divulgar o filme da turnê “RENAISSANCE”. Ao subir no palco montado no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, ela apareceu enrolada na bandeira da Bahia. Em discurso emocionado, ela destacou a sua paixão pela cultura baiana e disse que sente em casa.>

Nas redes sociais, os fãs da Bey ficaram felizes com a menção. "O jeito que ela fala Bahia, minha fofa, te amo mãe", escreveu uma internauta. "Ela tá com saudade!", escreveu outra, sendo replicada por pedidos para que Beyonce venha para o Brasil novamente.>

Veja vídeo:>