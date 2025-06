CARNAVAL 2026

Lexa surpreende ao revelar bastidores de sua saída da Unidos da Tijuca: 'Partiu deles'

Cantora perdeu a filha pouco antes do último desfile e não foi substituída na Marquês de Sapucaí

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2025 às 13:24

Lexa Crédito: Reprodução

Lexa não será mais Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. A cantora confirmou a saída da escola de samba carioca no domingo (8), em publicação nas redes sociais, e esclareceu que a decisão partiu da própria agremiação. A artista ficou de fora do Carnaval de 2025 após perder a filha Sofia, na reta final da gravidez, e não foi substituída pela escola no desfile da Marquês de Sapucaí.>

“A Tijuca decidiu, partiu deles ter uma nova rainha. Então esse último Carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida e eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito com vocês. Só quero que vocês saibam disso”, declarou.>

Apesar da saída, Lexa seguirá presente no Carnaval, agora como Rainha de Bateria da Dragões da Real, escola de São Paulo. Segundo a cantora, o convite da agremiação paulista já existia há anos, mas não foi aceito antes devido a um acordo de exclusividade com a Tijuca.>

“Depois que a Tijuca anunciou a minha saída, outras escolas do Rio e de São Paulo me convidaram \[pra ser Rainha de Bateria]. Mas aceitei logo de cara o convite do Dragões porque já tinha sentimento, entendeu?”, explicou. “Eu recebi o convite da Dragões há anos e até a Tijuca sabia disso, mas eles falaram que eu tinha que ser exclusiva deles. Mas agora eu posso viver esse meu flerte. Várias rainhas fazem essa jornada dupla de Rio e São Paulo maravilhosamente bem. Mas era o acordo que eu tinha. Agora eu posso ser 100% da Dragões!”, finalizou.>