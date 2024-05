POLÊMICA

Alexandre Frota critica ida de ex-BBB Davi ao Rio Grande do Sul: 'Uma farsa total'

Para o ator, a atitude teria sido apenas uma forma do ex brother se promover nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 15:29

Davi Brito e Alexandre Frota Crédito: Reprodução/ Instagram

As críticas ao ex-BBB Davi Brito não param de surgir, principalmente depois do mais novo milionário ter decidido ir até o Rio Grande do Sul ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado. A bola da vez, foi o ex-deputado e ator Alexandre Frota, que afirmou que acredita que o ex-brother "é uma farsa em tudo".

Durante o programa Fofocalizando, exibido nesta segunda-feira (13), o ator criticou a atitude de Davi, que segundo ele, teria sido apenas uma forma de se promover nas redes sociais em cima da causa humanitária.

"Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora em ir ao Rio Grande do Sul e dizer que foi lá trabalhar. Ele pegou um celular e saiu falando que foi trabalhar", afirmou Frota. “Trabalhar é quem estava dentro da água, quem estava tirando as vítimas. Ele não estava dentro da água, não”, disse o ator, que também se deslocou ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais e pessoas na cidade de Canoas e lotou seu feed de fotos e vídeos.

"Ele é uma farsa total, sempre consegui, independentemente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei! Ele foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu, mas você sabe que a gente mora em um país hipócrita, de falsos moralistas", disse ao apresentador do programa.