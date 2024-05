CRITICADO

Davi retorna a Salvador e nega ter ido embora do RS após críticas: 'O povo quer me derrubar'

A passagem do baiano pelas cidades atingidas pela tragédia foi marcada pelo resgate às vítimas, mas também por críticas nas redes sociais

Publicado em 12 de maio de 2024 às 19:20

Crédito: Reprodução

O campeão do BBB 24 Davi Brito retornou a Salvador, onde comemorou o Dia das Mães, após passar alguns dias como voluntário na ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A passagem do baiano pelas cidades atingidas pela tragédia foi marcada pelo resgate às vítimas, mas também porcríticas nas redes sociais.

Davi negou neste domingo (12) que deixou o RS após ter sido hostilizado em um dos hospitais do local. "O povo quer me derrubar a qualquer custo. Só voltei para casa para vir ver minha mãe, e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado, mentirosos", iniciou ele.

Davi foi criticado por anunciar a própria chave Pix para arrecadar doações. Ele também foi criticado por utilizar as redes sociais para mostrar o trabalho que fez na distribuição de alimentos e também na cozinha de um dos abrigos, onde preparou refeições para os moradores das regiões afetadas pelas chuvas.

"O povo do Rio Grande Do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu, e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente".

Ao anunciar o retorno para casa no sábado (11), ele pediu que os fãs parassem de fazer transferências para seu Pix pois ele não estaria mais no RS para fazer as doações.