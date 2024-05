RIVALIDADE NO BBB

Público puxa corinho e xinga Davi em show de Wanessa Camargo

Cantora pediu que fãs parassem com ofensas

A cantora Wanessa passou por um climão durante seu show de retorno, em São Paulo, na última sexta-feira (10). O público da ex-BBB começou a gritar ofensas para o campeão da última edição do reality, Davi Brito, enquanto a artista estava no palco. "Ei, Davi, vai tomar no **", gritava a plateia.