FAZENDO MÍDIA?

Após gravar tragédia em Canoas, Davi Brito é hostilizado por moradores

Campeão do BBB 24 tem transmitido situação nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 12:56

Davi no sul Crédito: Redes sociais

Davi Brito, campeão do BBB 24, tem mostrado para os milhares de seguidores o que tem feito em Canoas, no Rio Grande do Sul, para ajudar as pessoas que estão desabrigadas após a tragédia ambiental. No entanto, parece que mostrar na internet não seria a coisa certa.

Isso porque, mesmo prestando conta para as pessoas dos PIXs que arrecadou para comprar mantimentos, Davi tem sido hostilizado por moradores em um abrigo da cidade. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, os sulistas alegaram que o ex-BBB queria "fazer mídia" em cima da tragédia.

Um desses momentos é possível observar Davi fazendo registros no celular e alguns homens começaram a gritar, fazendo com que o baiano se afastasse para se proteger. Outras pessoas seguraram quem estava irritado com o milionário.

Essa não é a primeira polêmica envolvendo a situação do Rio Grande do Sul. Há alguns dias, Davi disponibilizou a chave Pix pessoal para receber dinheiro e fazer as compras. No entanto, a todo momento Davi tira print e publica cada compra feita para os seguidores.