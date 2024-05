SURPRESA NA LAPA

Mãe de Davi revela que não sabia que filho vendia água na Lapa

Revelação ocorreu no documentário do novo milionário

No documentário "Davi - Um Cara Comum da Bahia", a mãe do novo milionário, Elisângela Brito, chocou os telespectadores ao revelar que não sabia que o filho vendia água para sobreviver na Estação da Lapa, em Salvador.

Ela estava indo para um exame de saúde, quando se deparou com o filho, ainda com 9 anos, trabalhando no transbordo de ônibus: "[Ouvi gritando] água, água. Comecei a procurar e, de longe quando eu vi, meu filho com um balde desse tamanho cheio de água, pesado para a idade dele, um fardo de salgadinho, gente, para uma criança".