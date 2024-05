FAZER O BEM DE NOVO

Após polêmica, Davi retorna ao Rio Grande do Sul para ajudar população

Campeão do BBB 24 voltou a Salvador para passar Dia das Mães

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 09:57

Davi Brito e doações ao RS Crédito: Redes sociais

Depois de ter sido acusado de querer se promover em cima da tragédia do Rio Grande do Sul, o campeão do BBB 24, Davi Brito, vai retornar ao sul do país para ajudar novamente a população que perdeu tudo nas enchentes.

"Lembrando que quinta-feira (16) estarei no Rio Grande do Sul para poder estar colaborando e ajudando com aquelas vidas que estão carentes das nossas doações. Se você quer ser voluntário, pode estar ajudando mais uma vez", iniciou o baiano nesta segunda-feira (13).

Ele comentou também que estará doando 5 mil cestas básicas e 48 paletes de água. "Qualquer valor nesse momento é muito bem-vindo para que a gente possa estar levando a alimentação necessária para aquele pessoal que tanto precisa", disse.

Davi disponibilizou novamente o Pix pessoal para arrecadar o dinheiro e fazer as compras para a população do sul do Brasil.

"Brasil, preciso de R$ 350 mil para comprar todo esse material. 5 mil cestas básicas e 48 paletes de água. Qualquer valor é bem-vindo, até 0,1 centavo ajuda a salvar vidas", escreveu.