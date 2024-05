'Tenho todas as notas', afirma Davi Brito sobre Pix arrecadado para o Rio Grande do Sul

'NÃO QUERO NADA DE NIGUÉM'

Publicado em 14 de maio de 2024 às 09:19

Davi reclama de exposição Crédito: Redes sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi questionado sobre os valores que tem recebido em seu Pix pessoal desde o início da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

Em resposta aos questionamentos nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), Davi informou que, caso seja preciso, vai prestar contas ao Ministério Público porque tem todas as notas das compras feitas no sul do país.

"Você que é meu fã, que está falando no meu direct: 'Davi, cuidado, estão querendo te denunciar para o Ministério Público'. Gente, eu agradeço, muito obrigado pela preocupação, mas podem ficar tranquilos. Tenho todas as notas, todos os comprovantes", disse o baiano.

Ele também pediu para que os milhares de fãs ficassem despreocupados porque o foco é ajudar as pessoas que estão precisando. "Aqui é total transparência, não quero nada de ninguém, só quero ajudar".

Por fim, no bate-papo com os seguidores, o morador de Cajazeiras reforçou que anda trabalhando tanto para ajudar a população do sul. Davi disse que não tem tempo para ficar olhando o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, principalmente os comentários maldosos de que ele estaria ficando com o dinheiro.