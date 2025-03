JULGAMENTO

Sentado de frente para Moraes no STF, Bolsonaro provoca o ministro em rede social; veja

Ex-presidente acompanha julgamento nesta terça-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:07

Bolsonaro acompanha sessão Crédito: Reprodução/TV Justiça

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acompanha o próprio julgamento na primeira fila no Supremo Tribunal Federal (STF), provocou o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais. Nesta terça-feira (25), a Primeira Turma do STF começa a julgar se Bolsonaro e outros sete viram réus por tentativa de golpe de estado. >

Minutos antes de o ministro iniciar a leitura do relatório, o ex-presidente mencionou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina, que acontece nesta terça (25), para atacar Alexandre de Moraes. "Já no meu caso, juiz apita contra antes mesmo do [sic] jogo começar", ironizou Jair Bolsonaro, no X, antigo Twitter. >

- Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2025

Um dia antes do início do julgamento, na segunda-feira (24), Jair Bolsonaro (PL) disse estar despreocupado com a decisão do STF. “Não tem como eu participar de uma organização criminosa armada se não tiver nenhuma arma no 8 de janeiro, não existe essa possibilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma do que estou sendo acusado”, disse Bolsonaro em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”. >

O julgamento

O ex-presidente foi denunciado pela PGR em fevereiro deste ano. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.>

As denúncias foram separadas em cinco núcleos. A partir desta terça (25), o STF vai analisar o primeiro núcleo, considerado pelo procurador como o "núcleo crucial" da trama golpista, formado por Bolsonaro e mais sete pessoas.>