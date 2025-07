SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Pix tem novas regras a partir desta terça-feira (1º); veja se sua chave será excluída

Medidas buscam evitar fraudes nos cadastros de chave pix

O Banco Central (BC) vai exigir que bancos verifiquem dados de chaves pix com a Receita Federal a partir desta terça-feira (1º). O objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do nome registrado na base de dados. (veja quem pode ter chave excluída abaixo)>

Segundo o próprio Banco Central, criador e administrador do sistema Pix, essa situação, que ocorre por erro das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. Por isso, os bancos e instituições de pagamento irão confirmar se o nome vinculado à chave Pix é o mesmo ligado ao CPF ou CNPJ na Receita Federal. Em caso de divergências, as informações devem ser atualizadas ou a chave deve ser excluída imediatamente.>

Aqueles com dados divergentes nos bancos em relação aos declarados na Receita Federal, podem ser afetados, como no caso de pessoas com nome social não atualizado no CPF ou de empresas que mudaram a razão social sem atualizar o cadastro, por exemplo.>