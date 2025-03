JULGAMENTO NO STF

Advogado que defendeu médica Kátia Vargas agora defende Braga Netto, aliado de Bolsonaro

Médica foi absolvida em 2017 após ser acusada de matar atropelar fatalmente dois irmãos em 2013

Um dos casos jurídicos mais emblemáticos dos últimos anos na Bahia tem um ponto em comum com a análise da denúncia que a Procuradoria-Geral da República (PGR) fez contra Jair Bolsonaro e seus aliados sobre a tentativa de golpe. O julgamento teve o primeiro dia nesta terça-feira (25), no Supremo Tribunal Federal (STF), e será retomado amanhã (26). >

Braga Netto é um dos aliados de Bolsonaro denunciados no inquérito que apura suposta tentativa de golpe de Estado. Durante a sustentação da defesa do ex-ministro nesta terça (25), José Luis de Oliveira Lima alegou que o militar “não teve qualquer participação com os atos de 8 janeiro”.>

O advogado também chamou Cid Teixeira, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso, de “mentiroso”. Durante a delação, Cid Teixeira disse que Netto incentivou os atos violentos dos manifestantes golpistas nos ataques do 8 de janeiro. >

A médica dirigia um carro na altura do Ondina Apart Hotel, no bairro de Ondina, quando se envolveu em um acidente de trânsito com a moto pilotada por Emanuel, que levava Emanuelle Gomes Dias na garupa. Os dois foram arremessados contra um poste e morreram no local.>