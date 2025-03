TENTATIVA DE GOLPE

PF prende empresário que furtou da Constituição durante atos de 8 de janeiro

Marcelo Fernandes Lima foi condenado a 17 anos de prisão por crimes como golpe de Estado e dano qualificado

Marcelo foi condenado por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. No mandado de prisão, Moraes destacou o "fundado receio de fuga" do empresário, citando casos semelhantes envolvendo outros condenados pelos atos de 8 de janeiro. >