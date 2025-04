BOLETOS A PAGAR

Conta de luz terá bandeira amarela em maio, decide Aneel

Redução de chuvas deve elevar uso de termelétricas, que são mais caras

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira (25) implementar a bandeira tarifária amarela nas contas de energia no mês de maio, ou seja, o custo da energia será um pouco maior do que o normal. Com isso, os consumidores terão custo extra de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. >

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde, por causa das condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a Agência, a mudança ocorreu devido à redução das chuvas, com a transição do período chuvoso para o período seco do ano.>