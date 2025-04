PREPARA O BOLSO

Novo reajuste! Conta de luz vai ficar mais cara na Bahia

Novos valores vigoram a partir da próxima terça-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2025 às 06:54

Conta de luz terá reajuste Crédito: Divulgação / Coelba

Prepara o bolso que a conta de luz vai ficar mais cara na Bahia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela regulamentação do setor elétrico no país, definiu as novas tarifas de energia elétrica para os mais de 6,7 milhões de clientes atendidos pela Neoenergia Coelba. >

O índice médio do reajuste tarifário anunciado pela Aneel foi de 2,05%. Para a baixa tensão, que inclui a maior parte dos clientes residenciais, o efeito médio será de 1,88%. A variação percebida pelos clientes atendidos em alta tensão, como indústrias e comércio de médio e grande porte, será de 2,53%. Os reajustes vão vigorar a partir da próxima terça-feira (22). >

A Coelba reforçou que, do valor cobrado na fatura, 34,47% são destinados para pagar os custos com a compra e transmissão de energia. Os tributos (encargos setoriais e impostos) continuam tendo uma grande participação nos custos da tarifa de energia elétrica, representando 33,30% do total. >

A distribuidora fica com 32,22% do valor pago pelos consumidores baianos para cobrir os custos de operação, manutenção, administração do serviço e investimentos. Isso significa que, para uma conta de R$ 100,00, por exemplo, R$ 32,22 são destinados efetivamente à empresa para operar, manter e expandir todo o sistema elétrico nas 417 cidades atendidas pela distribuidora.>

Veja como conseguir descontos na conta de energia

A Neoenergia Coelba desenvolve projetos diversos que possibilitam que os clientes obtenham descontos que podem até zerar o custo final da fatura. São eles:>

Vale Luz>

A iniciativa possibilita descontos na fatura de energia a partir da entrega de resíduos recicláveis como plásticos (garrafas PET, PP, PE e sacolas), metais (alumínio e ferro), papéis (revistas, jornais e papelão), vidro, eletrônicos e óleos vegetais.>

Materiais aceitos>

Vidro;>

Papel e Papelão: jornais, revistas, cadernos e caixas;>

Plásticos: PET (embalagens de detergente, garrafas PET e sacolas);>

Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro;>

Óleo Vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona;>

Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares (sem bateria), impressoras e copiadoras;>

Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.>

Onde trocar – Pontos fixos e itinerantes>

Retorna Machine>

Com atitudes simples do dia a dia, como a separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos, por exemplo, é possível reduzir o custo da fatura mensal. A Retorna Machine é uma das ações desenvolvidas através do Projeto Vale Luz que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).>

As máquinas coletoras são o ponto de partida para o Programa Triciclo de Benefícios, que garante ao cliente, a cada descarte, os tricoins – pontuação que será revertida em créditos na conta de energia. Todo o material descartado deve estar higienizado e constar o código de barras legível. É por meio da leitura desse código que a máquina identifica o material e contabiliza os pontos ao usuário. Aquele que depositar 10 latas de alumínio ou 15 garrafas PET, por exemplo, em qualquer uma das máquinas, receberá a pontuação de 150 tricoins, equivalente a R$ 1 que poderá ser creditado na conta de luz.>

Para participar, cada usuário deverá criar uma conta Triciclo que poderá ser gerada através do site cliente.triciclo.eco.br ou pelo aplicativo Triciclo (disponível para IOS e Android nas lojas App Store e Google Play). O cliente poderá descartar até 25 embalagens por dia para converter os tricoins em desconto na conta de energia. Se houver um descarte superior a este número, o material será recolhido e reciclado, mas não contabilizará na pontuação de tricoins.>