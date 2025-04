BENEFÍCIO

Mais de 1 milhão de famílias na Bahia têm direito a desconto na energia; saiba como se cadastrar

Desconto pode chegar a até 65%

Mais de 1,2 milhão de famílias baianas estão aptas a participar da Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece um desconto de até 65% nas faturas. Estão aptos para o programa pessoas inscritas no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico) e que possuam o Número de Identificação Social (NIS). >

As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp da Neoenergia Coelba (71 3370-6350), pelo site oficial, pelo teleatendimento gratuito 116 e nas lojas presenciais de atendimento. Para realizar o cadastro, é necessário ter em mãos a numeração do NIS.>