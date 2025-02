SEUS DIREITOS

Carteira do idoso: veja os benefícios concedidos e como solicitar o documento gratuitamente

Descontos em eventos culturais, transporte público gratuito e viagens interestaduais estão entre os benefícios

Não é só gratuidade em ônibus urbanos. Ser idoso garante outros benefícios. A população a partir de 60 anos pode ter descontos em eventos culturais, transporte público gratuito, viagens interestaduais 100% gratuitas ou desconto de 50% no valor da passagem e até isenção dos impostos. Mas não é todo idoso. Para ter acesso a todos esses benefícios é preciso possuir a Carteira do Idoso. Tem direito a emissão do documento quem possui 60 anos ou mais e estiver inscrito no CadÚnico. Além disso, é necessário comprovar renda de até dois salários mínimos. >