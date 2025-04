economia

3 mudanças nos benefícios concedidos pelo INSS

Novas regras impactam desde a duração e valores até os critérios de concessão

Com a entrada de 2025, mudanças significativas ocorreram nos benefícios concedidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), especialmente nos benefícios de pensão por morte, auxílio-doença e salário-maternidade. Os segurados precisam estar atentos às novas regras, que impactam desde a duração e valores até os critérios de concessão dos benefícios. >

“Além das novas regras, as fiscalizações foram intensificadas para evitar fraudes, o que exige ainda mais atenção dos segurados na hora de solicitar seus direitos”, alerta a advogada Mariana Rech Hoffmann, especialista em Direito do Trabalho. >

1. Pensão por morte: fim da vitaliciedade para a maioria dos casos

A pensão por morte, destinada aos dependentes do segurado falecido, teve mudanças expressivas na duração do benefício. Agora, apenas os beneficiários com 44 anos ou mais têm direito ao recebimento vitalício. Para os demais, o período de concessão será escalonado conforme a idade: >