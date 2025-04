O BARATO SAIU CARO

Mulher ganha carro com defeito em sorteio da empresa e é demitida após reclamar

Funcionária pagou cerca de R$ 10 mil no conserto e foi demitida ao reclamar dos problemas do veículo

A auxiliar de contabilidade Larissa Amaral da Silva, de 25 anos, ganhou um Jeep Compass em um sorteio da empresa onde trabalhava no bairro Gonzaga, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a mulher, no entanto, o carro apresentava diversos defeitos mecânicos e ela precisou pagar cerca de R$ 10 mil para consertá-lo. Ao questionar a empresa sobre as condições do automóvel, a mulher foi demitida e perdeu o veículo. >