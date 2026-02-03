ENSINO SUPERIOR

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Quase 600 mil bolsas são ofertadas

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:00

ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 foi divulgado na madrugada desta terça-feira (3). Os candidatos pré-selecionados já podem consultar o resultado no site oficial do programa.

Agora, os estudantes convocados precisam ficar atentos aos próximos prazos. Os pré-selecionados devem comprovar as informações declaradas no momento da inscrição diretamente na instituição de ensino, conforme o calendário e as orientações de cada faculdade.

Quem não foi contemplado nesta etapa ainda terá novas oportunidades. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 2 de março. Já os candidatos que não forem selecionados nas duas chamadas poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 25 e 26 de março, com resultado previsto para 31 de março.

Nesta edição, o Prouni oferta 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (100%) e 319.700 parciais (50%), em instituições privadas de ensino superior em todo o país.