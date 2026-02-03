Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Quase 600 mil bolsas são ofertadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:00

ProUni
ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 foi divulgado na madrugada desta terça-feira (3). Os candidatos pré-selecionados já podem consultar o resultado no site oficial do programa.

Agora, os estudantes convocados precisam ficar atentos aos próximos prazos. Os pré-selecionados devem comprovar as informações declaradas no momento da inscrição diretamente na instituição de ensino, conforme o calendário e as orientações de cada faculdade.

Quem não foi contemplado nesta etapa ainda terá novas oportunidades. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 2 de março. Já os candidatos que não forem selecionados nas duas chamadas poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 25 e 26 de março, com resultado previsto para 31 de março.

Nesta edição, o Prouni oferta 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (100%) e 319.700 parciais (50%), em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025

Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução/CORREIO
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Enem por Paulo Pinto/ABr
[Edicase]Todo o processo de elaboração e correção da prova do Enem é muito sigiloso e rigoroso (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock) por Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
1 de 5
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução

Tags:

Educação

Mais recentes

Imagem - Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde

Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde
Imagem - PIX muda regras e facilita recuperação de dinheiro em casos de fraude

PIX muda regras e facilita recuperação de dinheiro em casos de fraude
Imagem - Ministério Público Militar deve pedir perda de posto e patente de Bolsonaro esta semana

Ministério Público Militar deve pedir perda de posto e patente de Bolsonaro esta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
02

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
03

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Imagem - Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios
04

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios