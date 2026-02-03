Acesse sua conta
PIX muda regras e facilita recuperação de dinheiro em casos de fraude

Sistema passa a rastrear o dinheiro mesmo após transferência para outras contas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:19

Pix se consolida como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)
Pix tem novas regras em 2026 Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

As novas regras de segurança do PIX passam a valer de forma obrigatória a partir desta segunda-feira (2) e ampliam os mecanismos de devolução de dinheiro em situações de fraude ou falhas operacionais. A mudança exige que bancos e instituições financeiras adotem a versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central.

Na prática, o novo modelo permite rastrear com mais eficiência o caminho do dinheiro após uma transferência irregular. Antes, a devolução só era possível se o valor ainda estivesse na conta usada na fraude. Como golpistas costumam movimentar rapidamente os recursos, o estorno acabava inviabilizado em muitos casos.

Com as novas regras, o sistema passa a acompanhar as transações mesmo depois que o dinheiro é transferido para outras contas, o que aumenta as chances de bloqueio e recuperação dos valores desviados.

O Banco Central avalia que o aprimoramento do MED deve facilitar a identificação de contas usadas em esquemas criminosos, além de ampliar o volume de recursos devolvidos às vítimas. A expectativa é que o compartilhamento dessas informações entre as instituições financeiras também ajude a impedir a reutilização dessas contas em novos golpes.

Desde outubro do ano passado, os bancos já são obrigados a oferecer, dentro dos aplicativos, uma ferramenta específica para contestação de transações via PIX, sem necessidade de atendimento humano. A nova versão do mecanismo de devolução reforça esse processo e promete tornar a resposta aos casos de fraude mais rápida e eficiente.

