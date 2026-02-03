VERÃO

Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde

Previsão indica temperaturas até 5 °C acima da média

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:15

Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor deve atingir mais de 400 cidades brasileiras a partir desta terça-feira (3), segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que as temperaturas fiquem até 5 °C acima da média climatológica por um período superior a cinco dias, o que representa risco à saúde.

O aviso tem grau de severidade “Grande Perigo” e é válido até 23h59 de sábado (7). De acordo com o Inmet, a persistência do calor intenso pode provocar desidratação, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e outros problemas de saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

As áreas afetadas abrangem regiões do Sul do país, incluindo a Serra, Oeste e Norte de Santa Catarina, além de diversas áreas do Rio Grande do Sul - como as regiões Noroeste, Nordeste, Centro Ocidental, Centro Oriental e Sudeste - e do Paraná, com destaque para o Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul do estado.