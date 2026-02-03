Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde

Previsão indica temperaturas até 5 °C acima da média

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:15

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor deve atingir mais de 400 cidades brasileiras a partir desta terça-feira (3), segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que as temperaturas fiquem até 5 °C acima da média climatológica por um período superior a cinco dias, o que representa risco à saúde.

O aviso tem grau de severidade “Grande Perigo” e é válido até 23h59 de sábado (7). De acordo com o Inmet, a persistência do calor intenso pode provocar desidratação, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e outros problemas de saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

As áreas afetadas abrangem regiões do Sul do país, incluindo a Serra, Oeste e Norte de Santa Catarina, além de diversas áreas do Rio Grande do Sul - como as regiões Noroeste, Nordeste, Centro Ocidental, Centro Oriental e Sudeste - e do Paraná, com destaque para o Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul do estado.

Diante do cenário, o Inmet recomenda que a população evite exposição prolongada ao sol, mantenha-se hidratada e redobre os cuidados com crianças e idosos. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Para ver todas cidades afetadas, clique aqui. 

Tags:

Calor

Mais recentes

Imagem - PIX muda regras e facilita recuperação de dinheiro em casos de fraude

PIX muda regras e facilita recuperação de dinheiro em casos de fraude
Imagem - Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado
Imagem - Ministério Público Militar deve pedir perda de posto e patente de Bolsonaro esta semana

Ministério Público Militar deve pedir perda de posto e patente de Bolsonaro esta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
02

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
03

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Imagem - Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios
04

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios