Médico de 32 anos morre após passar mal em jogo de beach tennis

Servidor público sofreu parada cardiorrespiratória em clube durante torneio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:43

Médico morreu em Minas Gerais
Médico morreu em Minas Gerais Crédito: Reproduçao

O médico Marcelo Ferreira Manna Nunes, de 32 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um torneio de beach tennis realizado em um clube de Campina Verde (MG), no último sábado (31), logo após vencer uma partida.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado ocorreu por volta das 11h30 para atender um paciente que apresentava desmaio acompanhado de dor no peito. Ao chegar ao clube onde ocorria a competição, a equipe encontrou o médico já em parada cardiorrespiratória, enquanto profissionais de saúde presentes no local realizavam manobras de reanimação, informou o portal G1. 

Marcelo passou mal em torneio por Reprodução
Marcelo tinha 32 anos por Reprodução
Nota de falecimento do médico por Reprodução
Nota de pesar da prefeitura da cidade por Reprodução
Os socorristas deram continuidade ao atendimento com uso de desfibrilador e administração de adrenalina. Também houve tentativa de intubação, que não teve sucesso. Depois dos procedimentos de emergência ainda no local, Marcelo foi levado ao hospital da cidade, onde a médica de plantão confirmou a morte.

De acordo com a direção do Urupê Tênis Clube, o médico participava do 4º Open de Beach Tennis e havia acabado de vencer uma partida quando se sentou para descansar. Pouco depois, começou a se sentir mal. Funcionários acionaram imediatamente o Samu, enquanto médicos que acompanhavam o evento iniciaram o atendimento.

Nas redes sociais, o clube publicou nota lamentando a perda do associado, que frequentava o espaço com regularidade. “Ficam as boas lembranças, o respeito construído ao longo do tempo e a gratidão pelos momentos compartilhados no clube”, diz o comunicado.

Marcelo atuava como servidor público em uma unidade de saúde do município. A Prefeitura de Campina Verde também divulgou mensagem de pesar, manifestando solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho do médico.

