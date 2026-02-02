Acesse sua conta
Ministério Público Militar deve pedir perda de posto e patente de Bolsonaro esta semana

Solicitação do Ministério Público Militar deverá ser protocolada junto ao Superior Tribunal Militar (STM)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:09

Jair Bolsonaro chora em igreja
Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

Preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, por estar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pode ter o pedido de perda de posto e patente solicitado nesta terça-feira (3).

A solicitação do Ministério Público Militar deverá ser protocolada junto ao Superior Tribunal Militar (STM) e deve incluir também o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, além dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, segundo informações do portal g1.

A ação pode levar cerca de seis meses para tramitar na Justiça Militar até que haja um julgamento. Caso a decisão seja favorável ao pedido, Bolsonaro,que é capitão do Exército, assim como Heleno, Garnier, Nogueira e Braga Netto, poderão ser oficialmente expulsos das Forças Armadas brasileiras.

Além disso, eles podem perder o salário militar, segundo a CBN, e a decisão pode, inclusive, alterar o local onde cumprem prisão.

O ex-presidente está preso desde 22 de novembro do ano passado, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes. A defesa tenta a conversão da pena em prisão domiciliar, pedido que já foi negado anteriormente pelo Supremo. Em janeiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma Sala de Estado Maior na Papudinha

Tags:

Jair Bolsonaro

